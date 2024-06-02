أنس جابر تتأهل الى ربع نهائي "رولان جاروس" للتنس

ونجحت أنس المصنفة الثامنة على البطولة، في حسم المباراة بمجموعتين دون رد بواقع (6-4) و(6-4)، لتعادل أفضل إنجازاتها في البطولة بوصولها لربع النهائي العام الماضي.وتصطدم أنس جابر في ربع نهائي رولان جاروس، باللاعبة الأمريكية كوكو جوف.وتتأخر التونسية في المواجهات المباشرة أمام جوف (2-4)، وسبق وأن تقابلا في الدور الرابع من رولان جاروس 2021، وفازت جوف بمجموعتين دون رد.وبحسب أرقام "أوبتا"، فقد أصبحت أنس جابر، أكثر لاعبة أفريقية وصولا إلى ربع النهائي في منافسات فردي السيدات ببطولات الجراند سلام في العصر الحديث، معادلة رقم أماندا كويتزر (7 مرات).يذكر أن أفضل نتائج أنس جابر في بطولات الجراند سلام هي الوصول لنهائي ويمبلدون عامي 2022 و2023، ونهائي أمريكا المفتوحة 2022.