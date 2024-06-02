ودياً.. شباب العراق يهزم نظيره العماني بثلاثية

تمكن منتخب شباب العراق، مساء الأحد، من هزيمة نظيره العماني بثلاثة أهداف مقابل هدف.



واقيمت المباراة الودية على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.



وسيخوض منتخبنا مباراة ودية أخرى مع نظيره العماني يوم الأربعاء المقبل.

وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيراتهما لبطولة اتحاد غرب آسيا، والحدث الأهم المتمثل بتصفيات كأس القارة دون 20 عاما التي من المقرر انطلاقها للفترة من الـ 21 وحتى الـ 29 من أيلول من العام الحالي.