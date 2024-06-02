الهلال يتخذ قراراً بشأن نيمار ويضحي بزميله

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة شركة نادي الهلال، قررت قيد نيمار، بدلا من مواطنه ميشيل ديلجادو، في قائمة الموسم الجديد 2024-2025.وأوضحت الصحيفة أن ميشيل بات خارج حسابات النادي العاصمي، ويحظى باهتمام من أندية سعودية، تواصلت معه لكسب خدماته.وينتهي عقد ميشيل مع الهلال في حزيران 2025، وحقق مع الزعيم 5 ألقاب.وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي الهلال بدأت في التحرك بشكل فعلي للتحضير للموسم المقبل، إذ تبحث عن لاعب أجنبي صغير من مواليد 2003 في مركز الهجوم يجيد اللعب كجناح أيضا.وتسعى إدارة الأزرق لتطبيق قرار اتحاد كرة القدم بالتعاقد مع لاعبين أجنبيين اثنين من مواليد 2003.يذكر أن نيمار أصيب في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام الأوروجواي، يوم 17 تشرين الأول الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.