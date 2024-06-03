قرابة 128 مليون يورو.. أرباح ريال مدريد بتحقيق لقب بطل اوروبا

ونال ريال مدريد 103 ملايين يورو، نتيجة العلامة الكاملة التي حققها في دور المجموعات ثم حفاظه على سجل عدم الهزيمة في أي مباراة في ثمن وربع النهائي.ووصل اجمالي قيمة المكافآت المالية للنادي بعد فوزه باللقب إلى 127 مليوناً و500 الف يورو، فبلوغه النهائي على حساب البايرن منحه مكافأة بـ15 مليوناً و500 ألف يورو بينما تحقيق اللقب منحه 4 ملايين و500 الف يورو.وهذا بخلاف خوضه السوبر الأوروبي لاحقاً أمام أتلانتا الإيطالي، حيث نال حكماً 3 ملايين و500 ألف يورو، وفي حال تتويجه بالسوبر القاري سينال مليون يورو.ويضاف إلى ذلك كله عوائد تبلغ حوالي 20 مليون يورو أو أكثر من حقوق البث التلفزيوني.