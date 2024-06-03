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ريال مدريد يعلن رسمياً تعاقده مع مبابي

رياضة

2024-06-03 | 13:36
ريال مدريد يعلن رسمياً تعاقده مع مبابي
المصدر:
موقع كووورة
2,525 مشاهدة

أعلن ريال مدريد رسميا، اليوم الاثنين، تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان السابق، في صفقة انتقال حر.

وكان مبابي، قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان، عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، لينضم لصفوف ريال مدريد في صفقة مجانية.

وذكر نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، أنه أنجز صفقة مبابي بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع اللاعب الفرنسي.

وسعى ريال مدريد أكثر من مرة وراء ضم مبابي، الأولى كانت في عام 2017، عندما كان كيليان لاعبا في صفوف موناكو، لكن اللاعب فضل الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان.

أما المرة الثانية، فكانت في صيف 2022، عندما اتفق مبابي على كل التفاصيل مع ريال مدريد، قبل أن يجدد تعاقده في حديقة الأمراء، في خطوة كانت صادمة لمسؤولي الميرنجي.

وتوج ريال مدريد مؤخرا بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة رقم 15 في تاريخه، بالفوز على بوروسيا دورتموند (2-0).

يشار إلى أن مبابي لعب في صفوف باريس سان جيرمان منذ عام 2017 وحتى نهاية الموسم الحالي، محققا العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، كما بات الهداف التاريخي للنادي الفرنسي.
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