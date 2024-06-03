أول تعليق لمبابي بعد انتقاله لريال مدريد

وأعلن ريال مدريد منذ لحظات تعاقده رسميًا مع مبابي لمدة خمسة مواسم، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.ونشر مبابي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الاثنين: "الحلم أصبح حقيقة. سعيد جدًا وفخور بأن أكون جزءًا من نادي أحلامي ريال مدريد".وأضاف: "من المستحيل أن أشرح مدى السعادة والحماس الذي أشعر به الآن. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم الرائع".وسعى ريال مدريد أكثر من مرة لضم النجم الفرنسي، بداية من عام 2017، عندما كان كيليان لاعبا في صفوف موناكو، لكن اللاعب فضل الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان.ثم في صيف 2022 اتفق مبابي على كل التفاصيل مع ريال مدريد، قبل أن يجدد تعاقده في حديقة الأمراء لموسمين، في خطوة كانت صادمة لمسؤولي الميرنجي وقتها.