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"كتيبة كاساس" تكتمل صفوفها اليوم.. هذه آخر الاستعدادات لمواجهة أندونيسيا

رياضة

2024-06-04 | 02:48
&quot;كتيبة كاساس&quot; تكتمل صفوفها اليوم.. هذه آخر الاستعدادات لمواجهة أندونيسيا
1,131 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

واصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته اليومية في مدينة جاكارتا تحت إشراف المدرب الإسباني خيسوس كاساس تحضيراً لمواجهة نظيره الأندونيسي بعد غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا 2027 وكأس العالم 2026.

وتركزت تدريبات أمس الاثنين على الجوانب الفنية والخططية التي سيتم اعتمادها أثناء مواجهة أصحاب الأرض والجمهور منتخب أندونيسيا، إذ سيحاول الجهاز الفني لأسود الرافدين تجربة نسق لعب معين بغية الخروج بنتيجة إيجابية ومواصلة المشوار الناجح في التصفيات الحالية بعد ضمان خطف صدارة المجموعة واقتناص بطاقة التأهل للمرحلة الحاسمة من التصفيات المونديالية.

وخاض منتخبنا تدريباته وسطَ ارتفاعِ معدل درجات الرطوبة في جاكارتا، بعد أن وصلت إلى 91 بالمئة، والتي قد تشكلُ صعوبةً بالغةً أثناء خوض المباراة، إذ يرتفع معدلُ درجات الرطوبة مع تقدمِ الوقت، وقد يرتفع إلى أعلى من ذلك، ناهيك عن اعتيادِ المنافس على هكذا أجواءٍ، والتي غالباً ما تكون عاملاً مساعداً له أثناء اللقاءِ.

وتشهد أجواءُ جاكارتا بين تارةٍ وأخرى تساقطَ أمطار متفرقة وغائمة جزئياً وارتفاع معدل درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية.

وشارك في تدريبات الأمس 24 لاعباً بعد وصول نجم هالمستاد السويدي أمير العماري إلى جانب كلٍّ من جلال حسن، علي كاظم، حسين حسن، كميل سعد، مناف يونس، سعد ناطق، اكام هاشم، زيد تحسين، أحمد يحيى، أحمد مكنزي، حسين علي، مصطفى سعدون، أسامة رشيد، صفاء هادي، محمد الطائي، علي جاسم، بشار رسن، لؤي العاني، زيدان إقبال، إبراهيم بايش، يوسف أمين، أيمن حسين، مهند علي.

ووصل في ساعة متأخرة من مساء أمس بحسب التوقيت المحلي لدولة أندونيسيا المحترف في الدوري الكوري الجنوبي ريبين سولاقا، بينما من المؤمل أن تكتمل الصفوف اليوم الثلاثاء بانضمام آخر الواصلين المحترف في صفوف سترومسغودسيت النرويجي ماركو فرج.

وسبقت تدريبات الأمس محاضرة فنيّة نظرية من قبل مدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، تم التطرقُ خلالها إلى بعضٍ من مقتطفاتِ مباريات المنتخب الوطنيّ السابقة، والهدف منها تصحيحُ بعض الأخطاء، مع الإشادةِ ببعضٍ الجمل الفنيّة التي طبّقت مفرداتها بالشكلِ الصحيح، وستتضاعفَ جرعاتُ المحاضرات مع سيرِ الأيام المُقبلة، بضمنها مشاهدةُ مباريات المنافس في جوانب مختلفةٍ من الملعب.
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