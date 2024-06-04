مباراة مؤجلة من الجولة 22.. كربلاء يستضيف الطلبة ضمن "دوري النجوم" اليوم

وملعب الكوت سيحتضن هذه المباراة المؤجلة من يوم 14/4/2024، مبيناً أن المباراة تعد الأولى للطاقم التدريبي الجديد لفريق الطلبة بقيادة المدرب قحطان جثير".وفريق كربلاء أبدى اعتراضه على تغيير ملعب المباراة من ملعب كربلاء الى ملعب الكوت، فيما أشارت لجنة المسابقات، عبر بيان صدر يوم أمس الاثنين إلى وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأندية لإنجاح دوري نجوم العراق بالشكل الأفضل".يذكر أن فريق الطلبة يحتل المركز العاشر برصيد (41) نقطة، فيما يأتي فريق كربلاء بالمركز الخامس عشر برصيد (32) نقطة .