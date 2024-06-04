نظرة على المنتخب العراقي من حيث القيمة التسويقية: يقع بالمرتبة التاسعة عربياً

السومرية نيوز – رياضة



تعيش الكرة العربية فترة مميزة منذ احتلال المنتخب المغربي المرتبة الرابعة في مونديال قطر 2022، بسيطرة المنتخب القطري على كأس آسيا خلال نسختين على التوالي، بينما عانى عرب أفريقيا في النسخة الأخيرة لكأس القارة السمراء، ما يثير التساؤلات عن أغلى المنتخبات العربية في الوقت الراهن.







أغلى المنتخبات العربية من حيث القيمة التسويقية الراهنة، وفق التحديثات الأخيرة الصادرة عن موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، وترتيبها الحالي في تصنيف المنتخبات العالمية المختلفة:



المنتخب المغربي في صدارة أغلى المنتخبات العربية

يحتل المنتخب المغربي المرتبة الأولى ضمن أغلى المنتخبات العربية من حيث القيمة التسويقية، بقيمة إجمالية تصل إلى (375.10) مليون يورو، إذ استفاد أسود الأطلس من قيمة اللاعب أشرف حكيمي التي تصل إلى 60 مليون يورو، إلى جانب الإنجازات الكبيرة التي حققها مؤخرًا، خاصة بعد احتلال المرتبة الرابعة في مونديال قطر 2022 كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك، ما ساعد في رفع قيمة معظم لاعبيه خلال التحديثات الأخيرة، علمًا أن المنتخب المغربي يحتل المرتبة 13 ضمن أغلى المنتخبات الوطنية من حيث القيمة التسويقية على مستوى العالم. نجوم العرب بدأوا يحتلون مكانة خاصة في كبرى الأندية الأوروبية، بعد تألق لافت عاشه الجزائري رياض محرز في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يقرر الانتقال لدوري روشن، وتألق خارق للمصري محمد صلاح مع ليفربول، وصولًا إلى تحول أشرف حكيمي لقطعة لا تمس في باريس سان جيرمان، وتوهج نصير مزراوي مع بايرن ميونخ، وإبراهيم دياز مع ريال مدريد.أغلى المنتخبات العربية من حيث القيمة التسويقية الراهنة، وفق التحديثات الأخيرة الصادرة عن موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، وترتيبها الحالي في تصنيف المنتخبات العالمية المختلفة:يحتل المنتخب المغربي المرتبة الأولى ضمن أغلى المنتخبات العربية من حيث القيمة التسويقية، بقيمة إجمالية تصل إلى (375.10) مليون يورو، إذ استفاد أسود الأطلس من قيمة اللاعب أشرف حكيمي التي تصل إلى 60 مليون يورو، إلى جانب الإنجازات الكبيرة التي حققها مؤخرًا، خاصة بعد احتلال المرتبة الرابعة في مونديال قطر 2022 كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك، ما ساعد في رفع قيمة معظم لاعبيه خلال التحديثات الأخيرة، علمًا أن المنتخب المغربي يحتل المرتبة 13 ضمن أغلى المنتخبات الوطنية من حيث القيمة التسويقية على مستوى العالم.