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نظرة على المنتخب العراقي من حيث القيمة التسويقية: يقع بالمرتبة التاسعة عربياً

رياضة

2024-06-04 | 03:40
نظرة على المنتخب العراقي من حيث القيمة التسويقية: يقع بالمرتبة التاسعة عربياً
938 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تعيش الكرة العربية فترة مميزة منذ احتلال المنتخب المغربي المرتبة الرابعة في مونديال قطر 2022، بسيطرة المنتخب القطري على كأس آسيا خلال نسختين على التوالي، بينما عانى عرب أفريقيا في النسخة الأخيرة لكأس القارة السمراء، ما يثير التساؤلات عن أغلى المنتخبات العربية في الوقت الراهن.

نجوم العرب بدأوا يحتلون مكانة خاصة في كبرى الأندية الأوروبية، بعد تألق لافت عاشه الجزائري رياض محرز في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يقرر الانتقال لدوري روشن، وتألق خارق للمصري محمد صلاح مع ليفربول، وصولًا إلى تحول أشرف حكيمي لقطعة لا تمس في باريس سان جيرمان، وتوهج نصير مزراوي مع بايرن ميونخ، وإبراهيم دياز مع ريال مدريد.

أغلى المنتخبات العربية من حيث القيمة التسويقية الراهنة، وفق التحديثات الأخيرة الصادرة عن موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، وترتيبها الحالي في تصنيف المنتخبات العالمية المختلفة:

المنتخب المغربي في صدارة أغلى المنتخبات العربية
يحتل المنتخب المغربي المرتبة الأولى ضمن أغلى المنتخبات العربية من حيث القيمة التسويقية، بقيمة إجمالية تصل إلى (375.10) مليون يورو، إذ استفاد أسود الأطلس من قيمة اللاعب أشرف حكيمي التي تصل إلى 60 مليون يورو، إلى جانب الإنجازات الكبيرة التي حققها مؤخرًا، خاصة بعد احتلال المرتبة الرابعة في مونديال قطر 2022 كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك، ما ساعد في رفع قيمة معظم لاعبيه خلال التحديثات الأخيرة، علمًا أن المنتخب المغربي يحتل المرتبة 13 ضمن أغلى المنتخبات الوطنية من حيث القيمة التسويقية على مستوى العالم.
 
في المرتبة الثانية، يأتي المنتخب الجزائري بقيمة تسويقية إجمالية تصل إلى (196.20) مليون يورو، مستفيدًا من قيمة الثنائي إسماعيل بن ناصر وريان نوري التي تبلغ في ميركاتو الانتقالات الحالي 35 مليون يورو لكل منهما، علمًا أن محاربي الصحراء يحتلون المركز 33 كأغلى المنتخبات العالمية في الوقت الراهن.

في المرتبة الثالثة، يأتي المنتخب المصري بقيمة تسويقية إجمالية تصل إلى (103.10) مليون يورو، علمًا أن نصف قيمة منتخب الفراعنة تعود إلى محمد صلاح نجم ليفربول الذي تصل قيمته التسويقية في الوقت الراهن إلى (55) مليون يورو.

منتخب مصر بدأ يصعد في الترتيب، مستفيدًا من تألق بعض لاعبيه الجدد في أوروبا أمثال عمر مرموش، حيث يحتل في الوقت الراهن المركز 49 ضمن أغلى المنتخبات في العالم في التحديث الأخير.

أما منتخب تونس فاحتل المرتبة الرابعة ضمن أغلى المنتخبات العربية، بقيمة إجمالية تصل إلى (55.20) مليون يورو، حيث يعاني نسور قرطاج من عدم وجود اسم كبير مع الأندية الأوروبية العملاقة في الوقت الراهن، كما يحدث مع مصر والمغرب والجزائر، ليحتل المركز (58) في قائمة أغلى المنتخبات العالمية في الوقت الراهن.

وفي المرتبة الخامسة، ظهر أول المنتخبات العربية الناشطة في القارة الصفراء الآسيوية، وهو المنتخب الإماراتي الذي احتل المركز (71) على العالم، بقيمة تسويقية إجمالية تصل إلى (34.30) مليون يورو، علمًا أن فابيو ليما مهاجم النصر البالغ من العمر 30 عامًا، هو أغلى لاعبي المنتخب الإماراتي في الوقت الراهن بقيمة تصل إلى 7 ملايين يورو.

*العراق في المرتبة التاسعة عربياً:(9.85) مليون يورو
في المرتبة (81) يأتي المنتخب السعودي بقيمة تسويقية (24.28) مليون يورو، ثم الأردن في المرتبة (99) بقيمة (15.10) مليون يورو، ثم منتخب سوريا في المرتبة (102) عالميًّا بقيمة (14.40) مليون يورو، يليه المنتخب العراقي في المرتبة (115) عالميًّا بقيمة تسويقية تصل إلى (9.85) مليون يورو، ثم منتخب عمان في المرتبة (117) عالميًّا بقيمة تسويقية تصل إلى (8.53) مليون يورو، والبحرين في المرتبة (118) بقيمة (8.53) مليون يورو، يليه منتخب فلسطين في المرتبة (119) عالميًّا بقيمة (8.39) مليون يورو، ثم منتخب لبنان في المرتبة (125) عالميًّا بقيمة (6.30) مليون يورو.

وتمثلت المفاجأة الكبرى في احتلال منتخب قطر حامل لقب كأس آسيا في النسختين الأخيرتين، مرتبة متأخرة ضمن أغلى المنتخبات العربية والعالمية، إذ احتل المركز (128) بقيمة (5.85) مليون يورو، رغم الجودة الكبيرة للكثير من العناصر "العنابي" الذي تُوِّج بلقب كأس آسيا في آخر نسختين، ويرجع متابعون السبب إلى تقدم العديد من لاعبي المنتخب القطري في السن، في حين أن منتخب الكويت احتل المرتبة (130) عالميًّا بقيمة (5.18) مليون يورو.
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