هل قرر "جوهرة" بايرن ميونخ يوسف نصراوي تمثيل منتخب العراق فعلاً؟

نصراوي (17 عامًا) يعد أحد المواهب المهمة في بايرن ميونخ تحديدًا وبطولة "البوندسليغا" تحت 17 عامًا بشكل عام، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات جعلته لاعبًا أساسيًا في صفوف الفريق "البافاري".وعائلة النصراوي وافقت مبدئيًا على إصدار جواز السفر العراقي وهذا الأمر أسعد الاتحاد المحلي ولجنة المغتربين أيضًا، ليسارع أعضاؤها بنشر خبر مفاده بأن نصراوي وافق على تمثيل منتخب العراق بشكل رسمي.كما ان اللاعب يوسف نصراوي لا يريد الاستعجال في تمثيل أحد المنتخبين الألماني أو العراقي، اللاعب يرى بأن اتخاذ هكذا قرار سابق لأوانه، خصوصًا وهو بعمر الـ17 عامًا فقط وفي الوقت ذاته يخشى أن يؤثر قرار تمثيل العراق في الوقت الحالي على مستقبله مع بايرن ميونخ الألماني وأيضًا على وضعه مع منتخب ألمانيا للناشئين.ونصراوي من المؤمل أن يتم تصعيده لفريق شباب بايرن ميونخ وكذلك شباب منتخب ألمانيا في الفترة القليلة المقبلة، بالتالي فإن نصراوي لا يرغب بالحديث عن موضوع المنتخب في الوقت الحالي، والاتحاد العراقي في حال ضغط أكثر فربما سينعكس الموضوع بشكل سلبي على قرار تمثيل "أسود الرافدين" مستقبلاً، وفقاً لـ winwin.وفي وقت سابق، قالت لجنة المغتربين في اتحاد الكرة أن "نجم بايرن ميونخ للشباب وناشئة ألمانيا، يوسف النصراوي، وافق على تمثيل المنتخبات العراقية".ويلعب نصراوي في ثلاثة مراكز وهي الوسط المدافع (الارتكاز) ولاعب الوسط (صانع الألعاب) والجناح الهجومي وهو يلعب بالقدم اليسرى.ويمتلك اليافع ذو الـ17 ربيعًا، 6 مباريات رسمية مع منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا وكذلك مباراة واحدة مع منتخب ألمانيا تحت 16 عامًا، إذ بدأت مسيرته مع المنتخبات الألمانية منذ 28 مايو/ أيار 2023.