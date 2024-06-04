بخصوص دانيلو ومحمد قاسم.. اجتماع مرتقب بين يونس محمود وكاساس

السومرية نيوز – رياضة



من المؤمل أن يعقد مشرف المنتخب العراقي يونس محمود جلسة خاصة مع الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي خلال الأيام القادمة.







*اجتماع "مرتقب" بين يونس محمود وكاساس

وسيعقد مشرف المنتخب العراقي يونس محمود اجتماعاً مع الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق خلال الأيام القليلة القادمة من أجل بيان موقفه من عدم استدعاء لاعب ساندفيورد النرويجي دانيلو السعد ولاعب النجف محمد قاسم لصفوف المنتخب العراقي، بحسب winwin.



والاتحاد العراقي ليس لديه أي فيتو أو عقوبات على اللاعبين وبشكل عام لا يوجد أي فيتو على أي لاعب يحمل الجنسية العراقية، لذلك فإن موقف الاتحاد مع اللاعبين، لكن في الوقت ذاته لا يريد الاتحاد العراقي التدخل بعمل المدرب كاساس، خصوصاً أن الأخير لن يقبل بهذا الأمر إطلاقاً.



كما ان يونس محمود يستغرب كثيراً الأنباء التي تتحدث عن فرض عدد من اللاعبين على المنتخب العراقي أو على المدرب كاساس لاسيما أن اللاعب الدولي السابق قد ابتعد عن المنتخب العراقي في الفترة الماضية ولم يكن موجوداً في أغلب رحلات المنتخب العراقي إلى خارج البلد. ويحضر محمود مع وفد المنتخب العراقي في العاصمة الإندونيسية جاكارتا؛ استعداداً لمواجهة صاحب الأرض والجمهور يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.وسيعقد مشرف المنتخب العراقي يونس محمود اجتماعاً مع الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق خلال الأيام القليلة القادمة من أجل بيان موقفه من عدم استدعاء لاعب ساندفيورد النرويجي دانيلو السعد ولاعب النجف محمد قاسم لصفوف المنتخب العراقي، بحسب winwin.كما ان يونس محمود يستغرب كثيراً الأنباء التي تتحدث عن فرض عدد من اللاعبين على المنتخب العراقي أو على المدرب كاساس لاسيما أن اللاعب الدولي السابق قد ابتعد عن المنتخب العراقي في الفترة الماضية ولم يكن موجوداً في أغلب رحلات المنتخب العراقي إلى خارج البلد.

وأبلغ اللاعب دانيلو السعد أعضاء لجنة المغتربين في الاتحاد العراقي بأنه يعتذر للمدرب وللجماهير العراقية على تصرفه في كأس آسيا بقطر 2023، كون تصرفه بترك وفد المنتخب العراقي جاء كردة فعل غاضبة دون التفكير بما سيسببه هذا القرار بالنسبة للاعب ومستقبله مع الاتحاد العراقي.



أما بالنسبة للاعب محمد قاسم هو الآخر قدم اعتذاره بشكل شخصي للمدرب كاساس وكذلك لأعضاء الاتحاد العراقي على ما بدر منه سابقاً، لكن المدرب كاساس قرر عدم التفكير باللاعبين في هذه المرحلة والبحث عن لاعبين آخرين ليعززوا تشكيلته التي لعب بها في كأس آسيا بقطر.



وقاد كاساس المنتخب العراقي، إلى صدارة ترتيب المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة من 4 جولات برصيد 12 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الوصيف منتخب إندونيسيا.