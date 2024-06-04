قد تنتهي بالمحاكم.. الخليفي يرفض دفع مستحقات مبابي

وتعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم أي حتى صيف 2028 المقبل، بعد انتهاء عقد النجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان.وحسب ما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإنه ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مازال يرغب في الضغط على مبابي حتى بعد رحيله عن صفوف العملاق الباريسي.حيث مازال يرفض نادي بأن سان جيرمان دفع راتب كيليان مبابي الخاص بشهري مارس وأبريل من العام الجاري كما أنه لم يدفع أيضاً راتبه عن شهر مايو الماضي.كما أكدت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان ليس لديه النية أيضًا في دفع راتب مبابي عز شهر يونيو الحالي، ووفقًا للوائح فإن عقد النجم الفرنسي مع العملاق الباريسي ينتهي في 30 يونيو الجاري.وكشفت ليكيب الفرنسية أن هذه الخطوة تأتي بقرار شخصي من جانب ناصر الخليفي حيث يرغب رئيس النادي في الضغط على مبابي من أجل التزامه بالاتفاق الشفهي المبرم بين الطرفين.حيث سبق ووافق كيليان مبابي على التنازل عن 80 مليون يورو وهي قيمة مكافأة الولاء الخاصة بالموسم الحالي، إلا أن الخليفي يرغب في الحصول على مستند موقع بهذه الموافقة.ويخطط ناصر الخليفي لاستمرار عدم دفع رواتب مبابي، حتى يلتزم النجم الفرنسي بالتوقيع على الاتفاق على تنازله عن مكافأة الولاء.بينما أشارت الصحيفة الفرنسية أن الأمور بين نادي باريس سان جيرمان ومبابي قد تنتهي باللجوء إلى المحاكم.*كم عدد أهداف كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان؟انضم مبابي إلى باريس سان جيرمان قادمًا من موناكو في صفقة قياسية في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 بلغت قيمتها 180 مليون يورو.وأصبح مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، بعدما أحرز 256 هدفا في 308 مباراة بجميع البطولات.