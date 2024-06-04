وزيرة السعادة تودع "رولان جاروس" للتنس

ونجحت الأمريكية في التفوق على التونسية المصنفة الثامنة على البطولة، بمجموعتين مقابل واحدة بوقع (4-6)، و(6-2)، و(6-3)، في غضون ساعة 57 دقيقة.وتنتظر جوف في نصف النهائي الفائزة من مباراة المصنفة أولى عالميًا وحاملة اللقب البولندية إيجا شفيونتيك والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة الخامسة على البطولة.يذكر أن أفضل نتائج جوف في رولان جاروس كانت الوصول لنهائي نسخة 2022، بينما عادلت أنس أفضل نتائجها في رولان جاروس بوصولها لربع نهائي العام الماضي.وبحسب أرقام "أوبتا"، أصبحت جوف ثالث أمريكية في العصر الحديث تصل إلى نصف نهائي رولان جاروس أكثر من مرة واحدة قبل أن تتم عامها الـ21، وذلك بعد كريس إيفرت وأندريا جايجر.كما باتت جوف ثاني لاعبة منذ عام 2000 تحقق أكثر من 20 انتصار في رولان جاروس قبل أن تتم عامها الـ21، وذلك بعد شفيونتيك (21).وبدورها أصبحت أنس ثاني لاعبة في العصر الحديث تخسر مرتين متتاليتين في ربع نهائي رولان جاروس بعد الفوز بالمجموعة الأولى، وذلك بعد كونشيتا مارتينيز (1992- 1993).