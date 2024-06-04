العراق يشارك في بطولة غرب آسيا للشباب بكرة القدم

وقال الاتحاد السعودي في بيان، أن "البطولة ستستضيفها مدينة الطائف، وستقام في الفترة من 25 حزيران إلى 5 تموز 2024، وبمشاركة 12 منتخباً، بواقع 11 منتخباً من منطقةِ غرب آسيا وهي (السعودية، والعراق، والبحرين، والإمارات، وعُمان، واليمن، والكويت، وسوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين)، إلى جانب المنتخب الألباني".وكشف الاتحاد السعودي المستضيف، عن أن "البطولة ستقام على ملعبِ مدينة الملك فهد الرياضيّة، وعلى ملعبِ نادي عكاظ، حيث جرى تحديد يوم 18 من حزيران الحالي موعداً لسحب قرعة البطولة، وسيتم تعميمُ نظامها وآلية توزيع المنتخبات المشاركة بها، إضافةً إلى الإعلان عن الجدولِ الرسميّ للمباريات".يشار إلى أن منتخبَنا الشبابي يحمل لقبَ النسختين الأخيرتين من بطولة الشباب، الأولى التي أقيمت في فلسطين والثانية في البصرة وأربيل".