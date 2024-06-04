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الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد مبابي

رياضة

2024-06-04 | 12:02
الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد مبابي
المصدر:
موقع كووورة
808 مشاهدة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن قيمة الشرط الجزائي في عقد الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد.

وكان ريال مدريد، أعلن رسميا، أمس الاثنين، تعاقده مع كيليان مبابي لمدة 5 مواسم.

ووفقا لإذاعة "كوبي" الإسبانية، سيحصل مبابي على راتب سنوي مع ريال مدريد يبلغ 30 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تتعلق بالأهداف، ليكون بذلك صاحب أكبر أجر في النادي الملكي.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد مبابي مع ريال مدريد تبلغ مليار يورو، على شاكلة معظم نجوم الميرنجي.

وأوضحت أن مبابي سيحصل على 70% من حقوق الصور، بينما سيذهب 30% إلى ريال مدريد.

وسبق أن ذكرت تقارير أخرى أن مبابي سيحصل على 80% من حقوق الصور الخاصة به مع ريال مدريد.
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