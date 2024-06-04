تشيلسي ينجز صفقة جديدة

وشهدت الساعات الماضية تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا مدربا للبلوز، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.من جانبه، ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات أن تشيلسي بات على مشارف إتمام تعاقده مع توسين أدرابويو، لاعب فولهام.وأشار عبر صفحته على "إكس" إلى اجتياز المدافع الإنجليزي الفحوصات الطبية في النادي اللندني، اليوم الثلاثاء، قبل توقيع عقود انتقاله للفريق.وسينضم صاحب ال26 عاما إلى تشيلسي مجانا، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فولهام.يأتي ذلك بعد رحيل المدافع البرازيلي تياجو سيلفا بنهاية الموسم الماضي، وذلك بعدما أمضى 4 سنوات بملعب ستامفورد بريدج.