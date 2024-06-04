بمباراة ودية.. رونالدو خارج تشكيلة منتخب البرتغال

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي النمساوي، كريستيان-بيترو تشيوتشيركا، صفارة بداية المباراة بين البرتغال وفنلندا في الساعة (19:45) بتوقيت غرينتش.وسيبدأ الإسباني روبيرتو مارتينيز (50 عاما) المدير الفني لمنتخب البرتغال، بالتشكيلة الأساسية التالية، التي خلت من اسم النجم المخضرم كريستيانو رونالدو:12- خوسي سا20- جواو كانسلو4- روبن دياز24- أنطونيو سيلفا19- نونو ميندز6- جواو رافينها23- فيتينها15- جواو نيفيز26- فرانسيسكو كونسيساو17- رافاييل لياو20- ديوغو جوتا.ومن المنتظر أن يخوض رونالدو البالغ من العمر 39 عاما، بطولته القارية السادسة، في رقم قياسي لصاحب الرقم العالمي في عدد المباريات الدولية (206) والأهداف الدولية (128)، وذلك بعد أن حرص المدرب روبرتو مارتينيز على استدعاء "صاروخ ماديرا" للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" في ألمانيا.