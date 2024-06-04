برشلونة يعلق على انتقال مبابي للريال: خبر سيئ

وأعلن ريال مدريد، أمس الاثنين، تعاقده رسميا مع مبابي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع سان جيرمان.





وأضاف: "لأكون صادقا، أفضل أن تعتمد استراتيجيتنا على الثقة في مشروع يضم لاعبين تم إنتاجهم وصنعهم في لا ماسيا".



وأتم تصريحاته: "أنا أحترم منافسينا لكنني أحافظ على فلسفتنا".



يشار إلى أن برشلونة تعاقد مع المدرب الألماني هانز فليك لقيادة الفريق الكتالوني، بداية من الموسم المقبل، خلفا لتشافي هيرنانديز. وقال لابورتا، خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كمشجع لبرشلونة، ليست أخبار جيدة أن أرى مبابي بقميص ريال مدريد".وأضاف: "لأكون صادقا، أفضل أن تعتمد استراتيجيتنا على الثقة في مشروع يضم لاعبين تم إنتاجهم وصنعهم في لا ماسيا".وأتم تصريحاته: "أنا أحترم منافسينا لكنني أحافظ على فلسفتنا".يشار إلى أن برشلونة تعاقد مع المدرب الألماني هانز فليك لقيادة الفريق الكتالوني، بداية من الموسم المقبل، خلفا لتشافي هيرنانديز.