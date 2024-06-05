كاساس قلق من "الرطوبة" قبل المباراة امام اندونيسيا غدًا

وقال كاساس خلال مؤتمر صحفي في فندق السلطان بالعاصمةِ جاكارتا، برفقة اللاعب حسين علي، محترف نادي هيرنفين الهولندي، والذي يسبق مباراة يوم غدٍ الخميس إن استعداداتَ أسود الرافدين كانت جيدةً رغم ارتفاع معدل درجات الرطوبة، لكن حضورنا في وقتٍ مبكرٍ، وخوضنا أربع وحدات تدريبية نتأمل أن يساعدنا ذلك في التأقلم على الأجواءِ والطقس.وأضاف: "سنحاول تعويضَ ذلك من خلال تناول السوائل حتى لا تكون الرطوبة عائقاً على لاعبينا مع سير مواجهةِ الغد ضد منتخب متطورٍ يلعب كرة قدم حديثة."وتابع كاساس: أن "الفوز في مواجهة الذهاب بعددٍ وافرٍ من الأهداف، وتكرار الفوز مرة أخرى أثناء بطولة آسيا لا يعني أننا نضمن الفوز، وأن نلعبَ بأريحية، بل سنلعب بحذرٍ مع المنافس المتسلح بعامل الأرض والجمهور، وتحقيق نتائج ايجابية دليل امتلاكه لفرصة التأهل بنسبة كبيرة إلى كأس آسيا، والمرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم".واعتبر كاساس أن "ظروف المباراة ستكون مختلفةً عن السابق كون المنافس يضم الآن العديدَ من اللاعبين من أصحاب الجنسيات المزدوجة المتواجدين في أوروبا، ومنهم من خاضوا تصفيات أولمبياد باريس، لذلك ستكون مباراةً صعبةً على الطرفين"، متوقعا ان التأهل فيما بعد سيكون حصيلةَ المنتخبين عن هذه المجموعة.وحول استدعائه لعددٍ من الوجوه الشابة، أوضح كاساس بأن أبوابَ المنتخب الوطنيّ ليست حكراً على أسماء محددة بقدر أن التواجد متاحٌ لمن هو الأفضل من غيره وينسجم مع أفكارنا الخططية، فيما لم يخفِ بأنه قد يمنح الفرصةَ لمشاركة البعض منهم في مواجهتي إندونيسيا و فيتنام المُقبليتين.ورغم حديثه عن صعوبة الأجواء، الا انه اختتم حديثه بقوله: "لا أحبذ الأعذارَ وظروف الطقس، إذ علينا التكيف معها مهما كانت، وقد تشكل أحياناً عائقاً على الفريقين والأهم هو امتلاك الكرة وعدم التراخي، وعلينا التركيزُ لخطف نقاط المباراة".