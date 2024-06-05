اسود الرافدين بالزي الابيض الكامل امام المنتخب الاندونيسي يوم غد

وذكر بيان لاتحاد الكرة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم خلال المؤتمر تحديد أطقم ملابس المنتخبين، إذ سيرتدي منتخبنا الوطنيّ في مباراة يوم غدٍ الخميس الطقمَ الأبيض الكامل، فيما يرتدي حراس المرمى اللون الأزرق، بينما سيلعب المنتخب الإندونيسي بالطقم الأحمر الكامل ويرتدي حراسه اللون الأصفر".وتجري المباراةُ ضمن منافساتِ الجولة الخامسة للمجموعة F (السادسة) للتصفيات الآسيويّة المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.