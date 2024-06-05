بشرط.. نجم بايرن ميونخ قريب من الأهلي السعودي

ويمتد عقد كيميش مع الفريق البافاري حتى نهاية الموسم المقبل، وربطته تقارير مؤخرًا بالانتقال إلى نادي برشلونة عند تولي هانزي فليك مسؤولية قيادة البلوغرانا.وأشارت تقارير إلى أن برشلونة يجهز عرضًا جديدًا للتعاقد مع كيميتش، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما رُفض العرض الأول.ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي سامي القاضي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، فإن مدرب الأهلي السعودي، ماتياس يايسله، تواصل مع كيميتش لطلب انتقاله للنادي الأهلي.وأضاف: "اللاعب أبدى موافقته وعدم ممانعته في حال قدموا له عرضًا مناسبًا ولناديه".وأشار: "الأمر حاليًا في يد المفاوض ولجنة الاستقطاب لتقديم العرض المناسب لانتقال اللاعب الألماني".وكان النجم الألماني قد خاض 43 مواجهة مع الفريق البافاري، بالموسم المنصرم، بالمسابقات جميعها، إذ أحرز هدفين وصنع 10 آخرين.