السيتي يتحرك قانونيا ضد "البريميرليغ"

وأفادت التقارير بأنه سيتم عقد اجتماع تحكيم بشأن شرعية قواعد الدوري، فيما يتعلق بالإيرادات التجارية من كيانات مرتبطة بملكية الأندية.ووضعت القواعد بحيث تضمن أن تمثل أي صفقات تجارية من هذا القبيل "قيمة سوقية عادلة".ومانشستر سيتي، المتوج بلقب البريميرليغ بالسنوات الأربع الأخيرة، تملكه الأسرة الحاكمة في أبوظبي، وشركة "الاتحاد" للطيران ومقرها العاصمة الإماراتية، أحد رعاته.وتقول صحيفة "تايمز" البريطانية اليومية إنها اطلعت على وثيقة قانونية مؤلفة من 165 صفحة تفيد بأن "السيتي" يزعم أنه ضحية "تمييز" بسبب اللوائح.وكانت قواعد معاملات طرف الارتباط الخاصة بالدوري الإنكليزي - قواعد تضمن أن أي تعاملات بين نادٍ وهيئات أخرى مرتبطة بمالكي ذلك النادي تتم وفق سعر سوقي عادل - قدمت في ديسمبر من عام 2021 وتم الاتفاق على التعديلات في فبراير الماضي.وتحول القواعد دون تضخيم قيمة الصفقات التجارية بشكل مصطنع للحصول على "ميزة غير عادلة على المنافسين المحليين".وقالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في فبراير إن التعديلات "ستعزز كفاءة ودقة النظام". إلا ان تلك القواعد لم يتم الاتفاق عليهما بالإجماع.وسيستمر الاجتماع التحكيمي لمدة أسبوعين، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. وطلبت أسوشيتد برس من الدوري الإنكليزي الممتاز ومانشستر سيتي التعقيب.ورابطة الدوري الانكليزي الممتاز وجهت لنادي مانشستر سيتي بالفعل اتهامات بارتكاب اكثر من 100 انتهاك لقواعده، بما في ذلك مخالفات مالية، وهو ما ينفيه النادي.وستلتقي أندية الدوري الإنكليزي الممتاز في اجتماعها العام السنوي، الخميس، حيث ستناقش إلغاء تقنية "التحكيم بمساعدة الفيديو" (VAR)، وطرح حد أقصى للإنفاق.