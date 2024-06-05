بيان رسمي يحسم حقيقة تأجيل كأس أمم أفريقيا

وقال كاف في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر) سابقا: "التقارير حول كأس الأمم الأفريقية 2025 غير صحيحة".وأشار البيان إلى أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي سوف تجتمع لاتخاذ قرار بشأن مواعيد كأس الأمم الأفريقية بالعام المقبل 2025.وختم "سيصدر الكاف بعد ذلك بيانا رسميا حول هذه المسألة".وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية نشرت في تقرير لها أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استقر على تأجيل كأس الأمم الأفريقية إلى أوائل 2026.وربطت الصحيفة القرار بتزامن المونديال الأفريقي مع النسخة الأولى لكأس العالم للأندية التي ستقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا في صيف العام المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.