تحرك لضم نجم الريال إلى النصر

ووقع هييرو أمس الثلاثاء، عقدا مع النصر، ليصبح المدير الرياضي الجديد للنادي، بعد مفاوضات استمرت أسابيع عديدة.

وذكرت شبكة "ريليفو" أن ناتشو هو أول لاعب فتح هييرو، خطوط الاتصال معه للانضمام إلى النصر، خصوصا في ظل غموض موقفه من الاستمرار مع ريال مدريد.

وأضافت أن ناتشو كان يتجه للانتقال إلى أحد أندية الدوري الأمريكي، لكن هييرو اتصل به، ووعده بالحصول على راتب أعلى مما كان سيتقاضاه في الولايات المتحدة.

ولم يحسم ناتشو، مستقبله مع ريال مدريد في أعقاب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، السبت الماضي، على عكس لاعبين مثل لوكا مودريتش وفاسكيز، اللذين أعلنا رغبتهما في البقاء.

وكانت صحيفة "ماركا" قد أشارت في وقت سابق إلى أن كريستيانو رونالدو نجم النصر، اتصل بناتشو أيضا لإقناعه باللعب للنصر.