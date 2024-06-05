رونالدو يحقق رقماً قياسياً خارج الملعب.. ما شأن مبابي ومدريد

ولعب كريستيانو رونالدو لريال مدريد خلال الفترة من 2009 إلى 2018 وبات خلال 9 سنوات أفضل هداف في تاريخ الميرينغي برصيد 451 هدفاً.وفي تصرف غير معتاد، علق رونالدو على تعاقد ريال مدريد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، ليقود هجوم الملكي في السنوات المقبلة.وكان ريال مدريد قد أعلن يوم الإثنين الماضي عن تعاقده مع مبابي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.بعد إعلان انضمامه للريال، نشر مبابي رسالة حماسية عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، للتعبير عن سعادته بالانضمام إلى "نادي أحلامه".وتضمن منشور مبابي صورة له في طفولته، مع صورة ملصقة على الحائط لنجوم ريال مدريد في ذلك الوقت. ومن بينهم كريستيانو.ورد رونالدو على منشور مبابي بتعليق قال فيه: "حان دوري لأراك تلمع في سانتياغو بيرنابيو، إلى الأمام يا مدريد".وسبق أن أكد مبابي قبل سنوات عشقه لأسطورة كريستيانو رونالدو وللريال علماً بأنه زار مقر النادي في 2012 وقت كان الدون يواصل الإبداع مع "الميرينغي".وذكرت شبكة "تي إن تي" الإنجليزية أن تعليق رونالدو على منشور مبابي بات أكثر التعليقات في تاريخ مواقع التواصل الاجتماعي حصولاً على علامات الإعجاب.ونال الدون الرياضي الأكثر شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 3.9 مليون علامة إعجاب على تعليقه الذي نشره بعد ساعات من إعلان الصفقة يوم الإثنين الماضي.