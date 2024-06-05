قرار لمانشستر سيتي يرعب أندية البريميرليج

وبينما يستعد مانشستر سيتي لإثارة القضية قانونيا الأسبوع المقبل، تخشى الأندية الأخرى في حال نجاح بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بمرافعته، من القضاء على فكرة منافسة الأندية الصغيرة على اللقب مستقبلا.وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في ناد لم تكشف صحيفة "ديلي ميل" هويته: "إذا نجحت هذه القضية، فما فائدة اللعب؟ سنبتعد عن فكرة التنافس معهم".ووفقا للصحيفة ذاتها، انضم سيتي يوم الأربعاء إلى الأعضاء الـ 19 الآخرين في البريميرليج، باجتماع يتم تنظيمه لمناقشة مستقبل المسابقة، على الرغم من أن أحد المصادر أشار للصحيفة، بأن بعض الأندية قد تقطع علاقتها مع حامل اللقب في حال نجاحه في إلغاء قوانين الربح والاستدامة.ويحاول المسؤولون التنفيذيون في الأندية الأخرى، الحفاظ على جو من اللباقة المهنية مع الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي فيران سوريانو، على الرغم من تخوفهم حيال قدرة أنديتهم على تأمين رعاة جدد وضخ أموال جديدة في حال إلغاء القوانين.لكن ديلي ميل أشارت في الوقت ذاته، إلى عدم ممانعة نيوكاسل يونايتد إلغاء قوانين اللعب المالي النظيف، رغم عدم انضمامه إلى سيتي في المرافعة القضائية.ويأتي ذلك، في وقت يواجه فيه مانشستر سيتي 115 تهمة بانتهاك قواعد الاستدامة المالية.