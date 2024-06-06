التصفيات المونديالية.. العراق يتطلع لفوزه الخامس بمواجهة إندونيسيا اليوم

ضمن المنتخب العراقي العبور إلى الجولة الثالثة من تصفيات المونديال وتأهل بالفعل إلى كأس آسيا في السعودية، حيث تأهل مبكرًا من الجولة السابقة بعد الفوز بالخمسة على الفلبين.مدرب أسود الرافدين خيسوس كاساس، أوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس الأربعاء أنَّ "الفوز على المنتخب الإندونيسي في مواجهة الذهاب وبعددٍ وافرٍ من الأهداف، وتكرار الانتصار في بطولة آسيا لا يعني أنَّ فريقه ضمن هذه المباراة"، لافتا إلى أنَّ "المنافس يضم لاعبين من أصحاب الجنسيات المزدوجة المتواجدين في أوروبا، ومنهم من خاضوا تصفيات أولمبياد باريس، لذلك ستكون مباراة صعبة على الطرفين".وأكد انه "سيلعب بحذرٍ مع منافس متطور يلعب كرة قدم حديثة ويتسلح بعاملي الأرض والجمهور، وسبق له تحقيق نتائج إيجابية ويمتلك فرصة التأهل بنسبة كبيرة إلى كأس آسيا، والمرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم".وأضاف أنَّ "استعدادات المنتخب جيدة رغم ارتفاع معدل الرطوبة، ويبقى الهدف خطف نقاط اللقاء وسيحاول اللاعبون تعويض ذلك من خلال تناول السوائل كي لا تكون عائقاً أمامهم في المواجهة"، مضيفاً أنه "لا يحبذ الأعذار والتحجج بالطقس، ويجب على اللاعبين التكيف مع الرطوبة والأهم هو امتلاك الكرة وعدم التراخي، والتركيزُ لخطف نقاط المباراة، لاسيما أنَّ الحضور إلى إندونيسيا في وقت مبكر، وإجراء أربع وحدات تدريبية ساعدت الفريق على التأقلم والتعرف أكثر على طبيعة الأجواء".وألمح إلى "إمكانية منح الفرصة لعدد من الوجوه الشابة التي تمت الاستعانة بها في هذا التجمع أمام إندونيسيا وفيتنام"، مجددا تصريحه السابق بأنَّ "أبواب المنتخب الوطني ليست حكراً على أسماء محددة بقدر أنَّ التواجد متاحٌ لمن هو الأفضل من غيره وينسجم مع أفكاره الخططية".من جانبه، قال محترف نادي هيرينفين الهولندي حسين علي خلال المؤتمر الصحفي إنَّ "مواجهة اليوم صعبة على كلا المنتخبين، وربما تختلف عن المواجهات السابقة التي جمعتنا ضد إندونيسيا"، مشدداً على أنَّ "الجهاز الفني طبق خلال الأيام الماضية العديد من الحالات الخططية المتوقعة من أجل تحقيق النصر في هذه المباراة، وإسعاد الجماهير العراقيّة ورسم البسمة على وجوههم بخطف نقاط المباراة"، مشيرا إلى أنه "تجمعه صداقات مع عدد من لاعبي منتخب إندونيسيا المتواجدين في الدوري الهولندي".يحتل أسود الرافدين صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المنتخب الإندونيسي الوصيف، ولا يحتاج المنتخبين لأكثر من التعادل في هذه المباراة، فحينها سيضمن العراق الصدارة وتتأهل إندونيسيا رسميًا.