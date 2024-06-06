بينها الرطوبة العالية.. تحديات "صعبة" تواجه لاعبي العراق بمواجهة إندونيسيا

وستقام المباراة اليوم الخميس عند الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي في بغداد والدوحة وفي ملعب غيلورا بونغ كارنو في العاصمة جاكارتا وسط توقعات بحضور أكثر من 80 ألف متفرج.على رغم من حسم "أسود الرافدين" لصدارة المجموعة السادسة في التصفيات الآسيوية المزدوجة، إلا أنه يرغب في تحقيق الانتصار خلال مباراة اليوم أمام إندونيسيا من أجل الاستمرار في حصد الانتصارات.يعاني لاعبو المنتخب العراقي من الرطوبة العالية في جاكارتا، هذا الأمر أثر كثيراً في تدريبات الفريق ووضع لياقة اللاعبين، خصوصاً أنهم سيفكرون في هذه الجزئية بالتحديد وربما سيتسبب ذلك بتشتيت ذهنهم في اللقاء.ملعب غيلورا بونغ كارنو في العاصمة جاكارتا، على الرغم من سعته الكبيرة واستيعابه أكثر من 80 ألف متفرج، إلا أن أرضيته ليست جيدة وتسبب عائقاً أمام لاعبي المنتخب العراقي.يذكر أن المباراة سيقودها طاقم تحكيم أسترالي مؤلف من إيفانز شون روبرت حكم ساحة ولاكرينديس جورج حكم مساعد أول وجولدريك أوين حكم مساعد ثانٍ وكيم دايونج من كوريا الجنوبية حكماً رابعاً وسفيري إسماعيل من إيران مراقباً للحكام وعبد الغفور عبد الحميد من جزر المالديف مشرف المباراة وأمالانثان كينيث خانا من ماليزيا مراقباً أمنياً.المصدر: winwin