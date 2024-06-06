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السومرية نيوز – رياضة
أكد مهاجم المنتخب الوطني العراقي أيمن حسين، اليوم الخميس 6 يونيو/ حزيران 2024، ان الفوز حليفنا، وذلك قبيل انطلاق المباراة مع المنتخب الإندونيسي في ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السادسة للتصفيات الآسيويّة المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-490457-638532614195541492.jpg
ايمن حسين من داخل ملعب "غيلورا بونغ كارنو": الفوز حليفنا (فيديو)
رياضة
2024-06-06 | 04:51
2024-06-06T04:51:26+00:00
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المصدر:
السومرية نيوز
505 مشاهدة
السومرية نيوز – رياضة
أكد مهاجم المنتخب الوطني العراقي أيمن حسين، اليوم الخميس 6 يونيو/ حزيران 2024، ان الفوز حليفنا، وذلك قبيل انطلاق المباراة مع المنتخب الإندونيسي في ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السادسة للتصفيات الآسيويّة المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
وجاء ذلك بمقطع مصور حصلت عليه السومرية نيوز، يظهر ايمن حسين رفقة اللاعب علي جاسم من داخل ملعب غيلورا بونغ كارنو بالعاصمة جاكارتا.
ضمن المنتخب العراقي العبور إلى الجولة الثالثة من تصفيات المونديال وتأهل بالفعل إلى كأس آسيا في السعودية، حيث تأهل مبكرًا من الجولة السابقة بعد الفوز بالخمسة على الفلبين.
يحتل أسود الرافدين صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المنتخب الإندونيسي الوصيف، ولا يحتاج المنتخبين لأكثر من التعادل في هذه المباراة، فحينها سيضمن العراق الصدارة وتتأهل إندونيسيا رسميًا.
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