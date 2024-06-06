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التصفيات المونديالية.. انطلاق مباراة العراق وأندونيسيا

رياضة

2024-06-06 | 05:00
التصفيات المونديالية.. انطلاق مباراة العراق وأندونيسيا
1,109 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

انطلقت مباراة المنتخب الوطني العراقي، مع نظيره الإندونيسي في المواجهة التي تقام بينهما في ملعب غيلورا بونغ كارنو بالعاصمة جاكارتا ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السادسة للتصفيات الآسيويّة المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

ضمن المنتخب العراقي العبور إلى الجولة الثالثة من تصفيات المونديال وتأهل بالفعل إلى كأس آسيا في السعودية، حيث تأهل مبكرًا من الجولة السابقة بعد الفوز بالخمسة على الفلبين.

يحتل أسود الرافدين صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المنتخب الإندونيسي الوصيف، ولا يحتاج المنتخبين لأكثر من التعادل في هذه المباراة، فحينها سيضمن العراق الصدارة وتتأهل إندونيسيا رسميًا.

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