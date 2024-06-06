السومرية توثق أجواء مقاهي بغداد خلال مباراة العراق وأندونيسيا

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ضمن المنتخب العراقي العبور إلى الجولة الثالثة من تصفيات المونديال وتأهل بالفعل إلى كأس آسيا في السعودية، حيث تأهل مبكرًا من الجولة السابقة بعد الفوز بالخمسة على الفلبين.يحتل أسود الرافدين صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المنتخب الإندونيسي الوصيف، ولا يحتاج المنتخبين لأكثر من التعادل في هذه المباراة، فحينها سيضمن العراق الصدارة وتتأهل إندونيسيا رسميًا.