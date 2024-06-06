نفذها ايمن حسين.. العراق يسجل الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء (صور)

السومرية نيوز – رياضة



سجل مهاجم المنتخب الوطني العراقي، أيمن حسين، الهدف الأول لصالح "اسود الرافدين" في مرمى إندونيسيا عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الـ53 من الشوط الثاني من المواجهة الجارية حالياً في ملعب غيلورا بونغ كارنو بالعاصمة جاكارتا ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السادسة للتصفيات الآسيويّة المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.



ضمن المنتخب العراقي العبور إلى الجولة الثالثة من تصفيات المونديال وتأهل بالفعل إلى كأس آسيا في السعودية، حيث تأهل مبكرًا من الجولة السابقة بعد الفوز بالخمسة على الفلبين.



يحتل أسود الرافدين صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المنتخب الإندونيسي الوصيف، ولا يحتاج المنتخبين لأكثر من التعادل في هذه المباراة، فحينها سيضمن العراق الصدارة وتتأهل إندونيسيا رسميًا.