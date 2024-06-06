التصفيات المونديالية.. العراق يتغلب على إندونيسيا ويضمن صدارة المجموعة

السومرية نيوز – رياضة



حقق المنتخب الوطني العراقي، اليوم الخميس 6 حزيران/ يونيو 2024، فوراً ثميناً ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السادسة للتصفيات الآسيويّة المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.







بهذا الفوز، رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 15 نقطة بصدارة المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد إندونيسيا عند 7 نقاط في المركز الثاني. وفوز "أسود الرافدين" جاء على حساب مستضيفه منتخب إندونيسيا، بنتيجة 2-0، في الجولة الخامسة من التصفيات، وحملت توقيع ثنائية العراق كلاً من أيمن حسين (54)، وعلي جاسم (88)، كما شهدت المباراة إضاعة أيمن حسين لركلة جزاء ثانية.بهذا الفوز، رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 15 نقطة بصدارة المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد إندونيسيا عند 7 نقاط في المركز الثاني.

وقبل هذه المباراة كان المنتخب العراقي قد نجح في تحقيق الفوز في مبارياته الماضية، حيث تجاوز إندونيسيا في مباراة الذهاب (5-1)، كما فاز على فيتنام (1-0)، وحقق الفوز على الفلبين مرتين ذهابًا (1-0) وإيابًا (5-0).



وكان المنتخب العراقي حسم تأهله لكأس آسيا 2027، وللدور الثالث من تصفيات كأس العالم قبل بداية مباريات هذه الجولة.