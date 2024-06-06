في موسمه الجديد مع مدريد.. 6 أرقام قياسية تنادي مودريتش

وبعدما كان متوقعاً خروج لوكا مودريتش من ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي 2023-2024 بعد رحلة 12 سنة في سانتياغو بيرنابيو تقرر بقاء النجم المخضرم لموسم إضافي.ومثلما أنهى مودريتش الموسم الحالي بتحقيق لقبين مهمين هما الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا يستهدف الكرواتي في الموسم المقبل مواصلة تحقيق الإنجازات.وتلقي "العين الرياضية" الضوء من خلال التقرير التالي على الأرقام القياسية التي يمكن للوكا مودريتش تحقيقها مع ريال مدريد أو خلال مشواره بشكل عام، في الموسم القادم.انفرد لوكا مودريتش مع ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد بجائزة الأكثر تتويجاً في تاريخ الميرينغي عقب إحراز لقب دوري أبطال أوروبا السبت الماضي بفوز 2-0 على بروسيا دورتموند الألماني في النهائي.وتخطى مودريتش وناتشو برصيد 26 لقباً الثنائي السابق للريال، الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي مارسيلو (25 لقب لكل لاعب).ولكن مع اقتراب ناتشو من الرحيل عن ريال مدريد صوب الدوري الأمريكي لكرة القدم أو الدوري السعودي للمحترفين فإن هناك فرصة متاحة أمام الكرواتي للانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب في تاريخ الميرينغي.على مستوى دوري أبطال أوروبا بات مودريتش اللاعب الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 6 ألقاب بعد نسخة 2024 التي شهدت الفوز على بروسيا دورتموند في النهائي.ولكن مودريتش يتقاسم هذا الرقم مع زملائه داني كارفخال والألماني توني كروس وناتشو، ومن جيل الستينيات في الميرينغي باكو غينتو.لكن مع رحيل كروس وناتشو فإن مودريتش سيكون قادراً على الحلم باللقب السابع ودخول التاريخ بصحبة كارفخال الذي يخطط الريال للإبقاء عليه لفترة أطول.وسيعزز كذلك لوكا مودريتش رقمه القياسي كأكبر لاعبي ريال مدريد عمرا مشاركة في الليغا والذي حققه الموسم الماضي.ووصل مودريتش إلى هذا الرقم في مباراة ضد ريال بيتيس بالجولة الأخيرة وهو بعمر 38 سنة و259 يوماً.يتقاسم لوكا مودريتش مع الفرنسي كريم بنزيما وداني كارفخال رقم قياسي للاعب الأكثر مشاركة في تاريخ كأس السوبر الأوروبي بـ5 مرات لكل لاعب.ويمكن لمودريتش صحبة كارفخال الانفراد برقم الأكثر مشاركة في البطولة الأوروبية حين يواجهان أتالانتا الإيطالي في نسخة 2024.وعلى مستوى التتويجات حقق مودريتش اللقب 4 مرات وهو رقم قياسي يتقاسمه مع زاني كارفاخال وزميليه السابقين في الريال توني كروس وكريم بنزيما.ويتقاسم نفس الرقم باولو مالديني لاعب ميلان الإيطالي السابق، وداني ألفيش نجم إشبيلية وبرشلونة الإسبانيين السابق وماتيو كوفاسيتش لاعب تشيلسي السابق ومانشستر سيتي الحالي.ويمتلك لوكا مودريتش وكارفاخال فرصة الانفراد برقم الأكثر تتويجاً بكأس السوبر الأوروبي في نسخة 2024 بـ5 ألقاب.هناك إنجاز آخر يقدر لوكا مودريتش على تحقيقه ببقاءه في ريال مدريد لموسم إضافي وهو الحفاظ على جائزة أفضل لاعب كرة قدم كرواتي.وحقق مودريتش، جائزة أفضل لاعب كرواتي 12 مرة في تاريخه ما بين 2007 و2023، والبقاء في سانتياغو بيرنابيو سيجعله مرشحاً بشدة لتحقيقها مجدداً.