قبيل التوجه إلى البصرة لمواجهة العراق.. فيتنام تهزم الفلبين بالتصفيات المزدوجة

تمكن منتخب فيتنام، اليوم الخميس، من التغلب على الفلبين في الوقت القاتل قبل التوجه إلى البصرة لملاقاة المنتخب الوطني ضمن التصفيات المزدوجة لنهائيات أمم اسيا وكأس العالم.





وبات ترتيب فرق المجموعة السادسة العراق أولا برصيد 15 نقطة تليه اندونيسيا برصيد 7 نقاط فيما يأتي منتخب فيتنام بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط ويتذيل المجموعة منتخب الفلبين بنقطة واحدة.

وانتهت المباراة التجي جمعت المنتخبين بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين وبهذا الفوز عزز منتخب فيتنام رصيده من النقاط قبيل مباراته المرتقبة مع المنتخب الوطني العراقي في البصرة يوم 11/6/2024 في ملعب جذع النخلة الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.وبات ترتيب فرق المجموعة السادسة العراق أولا برصيد 15 نقطة تليه اندونيسيا برصيد 7 نقاط فيما يأتي منتخب فيتنام بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط ويتذيل المجموعة منتخب الفلبين بنقطة واحدة.