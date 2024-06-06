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التصويت على استمرار تقنية الفيديو في الدوري الانجليزي
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
صوتت أندية البريميرليج، اليوم الخميس، لصالح بقاء تقنية الفيديو في الموسم المقبل، بواقع 19 صوتا مؤيدا لبقاء التقنية، مع صوت واحد فقط معارض هو وولفرهامبتون.
ومن أجل إلغاء تقنية الفيديو كان يتطلب الأمر تصويت 14 ناديًا من أصل 20 ناديًا من البريميرليج من أجل ذلك.
وفشل وولفرهامبتون في الحصول على الدعم في الاجتماع العام السنوي اليوم الخميس.
وعانى البريميرليج من ضغط متزايد بشأن ضرورة تحسين تقنية الفيديو، والتي بدأ العمل بها منذ بداية موسم (2019- 2020).
كما تم التأكيد في الاجتماع أيضًا أنه سيتم تطبيق تقنية التسلل نصف الآلي في وقت ما خلال الخريف المقبل.
كما أكدت رابطة البريميرليج أن قرارات تقنية الفيديو سيتم إعلانها في الملعب كما حدث خلال مونديال السيدات 2023، على أن يشرح حكم اللقاء قرار الفار للمشجعين في أرض الملعب.
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