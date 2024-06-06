كشف موعد حفل الكرة الذهبية 2024.. من الأقرب للظفر بها؟

وتعد الكرة الذهبية الجائزة الأهم على المستوى الفردي والتي يسعى كل لاعب لتحقيقها، استنادا للإنجازات الفردية والجماعية التي قدمها.ويعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي وأسطورة برشلونة الإسباني، هو الأكثر تتويجا بالجائزة 8 مرات.ويأتي خلفه غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي وأسطورة ريال مدريد الإسباني، بواقع 5 كرات ذهبية.تقرر إقامة حفل الكرة الذهبية 2024، يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول القادم في العاصمة الفرنسية باريس.وسيتم الكشف عن المرشحين للجوائز في 4 سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يقام الحفل في الشهر التالي.ويشهد الحفل الإعلان عن العديد من الجوائز الأخرى المتعلقة بأفضل لاعبة ولاعب شاب وحارس، بالإضافة لأفضل مهاجم "جيرد مولر".وتمنح كذلك جائزة "سوكراتيس" للأعمال الخيرية المتميزة التي تُقدّم خارج ملاعب كرة القدم، وجائزة أفضل مدرب للرجال والسيدات.لم يتم الإعلان عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، ولكن هناك بعض اللاعبين الذين سيتواجدون بالقائمة بنسبة كبيرة.ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين ثلاثي ريال مدريد الإسباني المتمثل في جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور ورودريغو.فضلا عن ثنائي مانشستر سيتي الإنجليزي المتمثل في فيل فودين والهداف النرويجي المخضرم إيرلينغ هالاند.كذلك، من المتوقع أن يدخل الفرنسي كيليان مبابي المنضم حديثا لصفوف ريال مدريد في القائمة، بجانب الهداف الإنجليزي المخضرم هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني.توج ميسي بالكرة الذهبية 2023، بعدما حصد 462 نقطة، متفوقا على هالاند الوصيف بـ357 نقطة.واستعاد ميسي الجائزة بعدما توج بها الفرنسي كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد ولاعب اتحاد جدة الحالي خلال عام 2022.