بشأن نفقات الاندية.. قرارات جديدة في الدوري الانكليزي

ووفقا للائحة الجديدة التي ستستخدم "بشكل غير ملزم" من الموسم المقبل، لن تتمكن الأندية من إنفاق أكثر من 85% من مداخيلها السنوية والربح الصافي من بيع/شراء اللاعبين.وستسمى هذه اللائحة (سكواد كوست رولز) أو ما يعني "قواعد تكلفة الفريق".وجاء في البيان "سيسمح هذا لرابطة والأندية بتقييم النظام، مع إدماج العنصر الموازي في لوائح (يويفا) الجديدة".وأضاف البيان "يسعى النظام لتحسين الاستدامة المالية والحفاظ على التنافسية المتزنة في البريميرليج، وإعطاء قفزة لتطلعات الأندية، وتسهيل التآلف مع مسابقات أخرى، ودعم تنافسية الأندية في منافسات (يويفا)".واتفقت الأندية أيضًا على إدخال قاعدة (تي بي إيه) التي تنص على أن الأندية لا يمكنها أن تنفق، في الإجمال، أكثر من عدد معين من أضعاف دخل (الحقوق التليفزيونية والجوائز) لأقل الأندية دخلا في الرابطة".ومع أن "عدد الأضعاف" هذا مجهول، لكن تقول وسائل إعلام إنجليزية إنه 5 أضعاف.وهذا الإجراء مصمم للحفاظ على التنافسية في الدوري ويفترض أنه لن يصبح له أثر، إلا أن حدث "خلل كبير في الاتزان" بين مداخيل الأندية.بمعنى آخر، لو حصل أقل فريق دخلا في الدوري في نهاية الموسم على 100 مليون إسترليني، فإن هذا سيجعل الحد الأقصى لنفقات هذا النادي 500 مليون.بخلاف كل هذا، ستستمر تدابير اللعب المالي النظيف الخاصة بالرابطة التي تسمح بخسائر بقيمة 105 ملايين إسترليني على 3 سنوات، ولم تخضع لأي تحديث، مع أن هذه الأرقام تحددت في 2013، وحدث بعدها تضخم بنسبة 30%.