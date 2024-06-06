الكشف عن قائمة إيطاليا النهائية ليورو 2024

وينضم هذا الثلاثي "بروفيديل وريتشي وأورسوليني" إلى المصابين جورجيو سكالفيني (أتالانتا) وفرانشيسكو أتشيربي (إنتر ميلان)، ولهذا السبب انضم فيديريكو جاتي (يوفنتوس) إلى تشكيلة إيطاليا.في المقابل، تواجد نيكولو باريلا الذي أثيرت الشكوك حول حالته حيث عانى من إصابة أبعدته عن المشاركة بمباراة تركيا الودية.وتلعب إيطاليا، حامل اللقب، في المجموعة الثانية، بجانب كل من إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، أليكس ميريت (نابولي)، جولييلمو فيكاريو (توتنهام).الدفاع: أليساندرو باستوني (إنتر)، راؤول بيلانوفا (تورينو)، أليساندرو بونجيورنو (تورينو)، ريكاردو كالافيوري (بولونيا)، أندريا كامبياسو (يوفنتوس)، ماتيو دارميان (إنتر)، جيوفاني دي لورينزو (نابولي)، فيديريكو ديماركو (إنتر)، فيديريكو جاتي (يوفنتوس)، جيانلوكا مانشيني (روما).الوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، برايان كريستانتي (روما)، نيكولو فاجيولي (يوفنتوس)، مايكل فولورونشو (هيلاس فيرونا)، دافيدي فراتيسي (إنتر)، جورجينيو (أرسنال)، لورينزو بيليجريني (روما).الهجوم: فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، ستيفان الشعراوي (روما)، جياكومو راسبادوري (نابولي)، ماتيو ريتيجي (جنوى)، جيانلوكا سكاماكا (أتالانتا)، ماتيا زكاجني (لاتسيو).