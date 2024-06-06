بيرلو: رونالدو لا يمكن مقارنته مع ميسي

وقال بيرلو في تصريحات أثناء تواجده بمدينة الخبر، على هامش حضوره احتفاليات نادي القادسية بعد الصعود لدوري المحترفين: "كريستيانو لاعب لا يمكن وصفه، إنه يعشق التحديات ونجح في تغيير تاريخ كرة القدم بسبب شغفه الذي لا ينتهي".وتابع: "لقد كان من دواعي سروري أن أتولى تدريبه أثناء تواجدي في يوفنتوس، كان لاعبا مختلفا عن البقية في طريقة التدريبات وحرصه على نظامه اليومي والغذائي بجانب التزامه بالوقت".وأوضح: "انتقاله إلى النصر لم يثر استغرابي، لأنني أعرف أنه يملك شغفا لا حدود له، وتواجده ساهم في انتقال العديد من اللاعبين للدوري السعودي الذي يتطور بشكل لافت في السنوات الأخيرة".وأردف: "الكثيرون يطرحون سؤال من الأفضل كريستيانو أم ميسي؟، بالنسبة لي لا يمكن أن يتم طرح هذا السؤال لأن الإجابة عليه لن تنصف أي منهما، لكن على كل محب لكرة القدم أن يقدم كل الاحترام لما قدماه في مسيرتيهما".وأتم: "كريستيانو يملك تأثيرا قد يكون الأكبر على مستوى العالم، لذلك لا يمكن المقارنة بين اللاعبين من جميع النواحي، لم أر في حياتي تأثيرا أكبر من تأثيره.. إنه المؤثر الأول عالميا".