قراءة تحليلية: كيف حسم "أسود الرافدين" الفوز على إندونيسيا في الشوط الثاني؟

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وتواجه المنتخبان في ملعب غيلورا بونغ كارنو في العاصمة جاكارتا بحضور نحو 80 ألف متفرج وسط أجواء صعبة وأرضية غير جيدة.وحمل هدف العراق الأول توقيع اللاعب أيمن حسين الذي نجح في ترجمة ركلة جزاء إلى هدف في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، فيما سجل علي جاسم الهدف الثاني بعدما تلاعب بحارس إندونيسيا في الدقيقة 88.منذ انطلاق صافرة بداية المباراة، ظهر المنتخب العراقي بشكل مرتبك دون وجود خطة واضحة أو أسلوب لعب واضح، حيث اعتمد المدرب الإسباني خيسوس كاساس على التكتل في وسط الملعب دون وجود فاعلية في الهجوم وأيضًا دون وجود دفاع صلب يعتمد عليه.كاساس وفور انطلاق الشوط الثاني، قرر إشراك الثنائي علي جاسم ويوسف أمين بدلًا من زيدان إقبال وبشار رسن، هذا القرار قلب المباراة رأسًا على عقب، خصوصًا أن اللاعب علي جاسم كان السبب في احتساب ركلة الجزاء للمنتخب العراقي، بينما تسبب يوسف أمين بركلة جزاء ثانية.قائد المنتخب الإندونيسي جوردي آمات، قدم واحدة من أفضل مبارياته في الشوط الأول، إذ استطاع أن يقيد تحركات مهاجم أسود الرافدين أيمن حسين ولم يسمح له بالمرور أو التسجيل.تألق آمات استمر لمدة ساعة كاملة من عمر اللقاء، بعدها اتخذ قرارًا متهورًا بتدخله على لاعب العراق يوسف أمين وكان هو المدافع الأخير لفريقه، ما دفع الحكم الأسترالي إيفانز شون روبرت إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه المدافع الإندونيسي دون تردد، ليعاني بعدها أصحاب الأرض.النجم العراقي علي جاسم، لم يكتفِ بتسببه بهدف العراق الأول، عندما أرسل كرة عرضية لتلامس يد المدافع الإندونيسي، وإنما تمكن أيضًا من تسجيل هدف العراق الثاني بعدما تلاعب بالحارس الإندونيسي.جاسم كان في يومه وأزعج دفاعات إندونيسيا يمينًا ويسارًا ومن وسط الملعب، خصوصًا بعدما استثمر المنتخب العراقي النقص العددي للمنتخب الإندونيسي واللعب بشكل مفتوح في محاولة لتسجيل هدف أمام العراق.وبهذا الفوز وصل المنتخب العراقي إلى النقطة 15 معززًا صدارته للمجموعة السادسة، فيما توقف رصيد إندونيسيا عند النقطة السابعة في وصافة الترتيب.وكان منتخب العراق قد ضمن العبور إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال وتأهل بالفعل إلى كأس آسيا في السعودية منذ الجولة السابقة بعد الفوز بخماسية على الفلبين.المصدر: