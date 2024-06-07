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ليس صدارة مجموعته.. ماذا يريد العراق من التصفيات الآسيوية المزدوجة؟

رياضة

2024-06-07 | 05:50
ليس صدارة مجموعته.. ماذا يريد العراق من التصفيات الآسيوية المزدوجة؟
1,111 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أكد لاعبو المنتخب العراقي أن صدارة المجموعة السادسة ليست هدفهم الوحيد، وذلك بعد انتصارهم الخامس في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ونجح المنتخب العراقي في تحقيق الفوز الخامس على التوالي في التصفيات، بتغلبه على إندونيسيا بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة، ليعزز مكانه في صدارة المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة.

وعقب نهاية المباراة وقبل تصريحات اللاعبين، قال مشرف المنتخب العراقي يونس محمود: "إن الاتحاد العراقي سيحاول توفير كل سبل الراحة للاعبي المنتخب بعد الأداء الكبير الذي قدموه أثناء المباراة، لقد بذلوا الكثير من الجهود أثناء حضورهم في إندونيسيا وتحملوا ظروف الطقس المختلفة".

وأضاف: "الاتحاد العراقي سيسمح للاعبين بالحضور في مقاعد (بزنس) بالطائرة الخاصة التي ستقل المنتخب العراقي إلى البصرة، حيث سيخضع الجميع للراحة من أجل الوصول إلى الاستشفاء التام قبل مواجهة فيتنام في الجولة الأخيرة من التصفيات المزدوجة".

*صدارة المجموعة ليست هدفنا الوحيد في التصفيات
مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين، قال: "إن المنتخب العراقي طوى فعليًا صفحة مباراة إندونيسيا، والآن يجب التفكير في مواجهة فيتنام المقبلة، صدارة المجموعة ليست هدفنا الوحيد في التصفيات الآسيوية المزدوجة وإنما نحن نفكر كذلك في تحسين مركزنا بتصنيف فيفا المقبل".
 
من جانبه، قال اللاعب إبراهيم بايش: "إن الرطوبة كانت عالية جدًا في إندونيسيا وأثرت في مستويات اللاعبين بشكل عام، لكن الحمد لله تمكنا من الفوز رغم صعوبة المباراة والمنافس وهذا هو الأهم الآن".

وتابع بايش: "صدارة المجموعة ليست هدفنا الوحيد في التصفيات المزدوجة، نحن نفكر أيضًا إلى تحسين مركزنا في تصنيف فيفا وهذا ما نتطلع إليه قبل الدخول في التصفيات الآسيوية الحاسمة".

وقال يوسف أمين بدوره: "لاعبو إندونيسيا لعبوا بشكل جيد جدًا في المباراة، الفريق يمتلك لاعبين من أوروبا، فضلًا عن عدد آخر من المحترفين الذين تمكنوا من تطوير أداء الفريق، لقد كانوا يرغبون في الفوز ولكن نحن تمكنا من تحقيق الفوز في النهاية".

وبدوره، قال اللاعب أمير العماري: "الشوط الأول كان صعبًا على العراق بسبب الأجواء والجماهير الغفيرة في الملعب دون أن ننسى الأداء الكبير الذي قدمه المنتخب الإندونيسي في الشوط الأول".

وتابع: "في الشوط الثاني تغيرت الأمور بالنسبة للمنتخب العراقي وبدخول اللاعبَين علي جاسم ويوسف أمين، أصبحت المباراة لصالحنا وتمكنا من ترجمة الفرص إلى أهداف"، مبينًا أن "كل لاعب عراقي سواءً بدأ أساسيًا أو احتياطيًا يجب أن يبذل كل ما لديه وهذا ما حصل مع علي جاسم ويوسف أمين، بعدما قدما أداءً كبيرًا اليوم".

اللاعب علي جاسم، كان له رأي مغاير عن زملائه بشأن الطقس، إذ أكد اللاعب الشاب قائلًا: "الطقس لم يشكل عائقًا بالنسبة لي، أعتدت على الرطوبة هنا في إندونيسيا، تحقيق الفوز كان أمرًا مهمًا ونتطلع إلى تكراره في مباراة فيتنام المقبلة في البصرة".

وبهذا الفوز وصل المنتخب العراقي إلى النقطة 15 معززًا صدارته للمجموعة السادسة، فيما توقف رصيد إندونيسيا عند النقطة السابعة في وصافة الترتيب.
 
*العراق في التصنيف الثالث
ويقع العراق في التصنيف الثالث حالياً في قرعة الدور النهائي الحاسم من تصفيات المونديال، المقرر لها يوم 27 من الشهر الجاري وهو ما سيصعب المهمة على اسود الرافدين، في التأهل الى كأس العالم 2026، حيث سيواجه فرق من التصنيف الأول والثاني وهي اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية وقطر (كل هذه المنتخبات تتقدم على العراق في التصنيف العالمي).

وسيواجه العراق في قرعة الدور النهائي الحاسم بشكل مؤكد منتخب من التصنيف الأول (اليابان وإيران وكوريا الجنوبية) ومنتخب من التصنيف الثاني (استراليا وقطر والسعودية)، بالإضافة الى 3 منتخبات من التصنيف الرابع والخامس والسادس.

حسم 13 منتخباً تأهلهم إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وهي الإمارات والبحرين عن المجموعة الثامنة، وقطر من المجموعة الأولى، واليابان من الثانية، وكوريا الجنوبية من الثالثة، وعمان من الرابعة، وإيران وأوزبكستان من الخامسة، والعراق من السادسة، والسعودية والأردن من السابعة، وأستراليا وفلسطين من التاسعة.

ولا تزال الفرصة قائمة في الجولة الأخيرة لخمسة منتخبات أخرى للانضمام إلى المرحلة الثالثة من التصفيات.

تصفيات المرحلة الثالثة (قرعة الحسم) فتقام بين سبتمبر/أيلول 2024 ويونيو/حزيران 2025، وتشمل 3 مجموعات تضمّ كل منها 6 منتخبات (منتخب من كل تصنيف)، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة، في حين يتنافس صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة في ملحق آسيوي.

لم يشارك "أسود الرافدين" في كأس العالم إلا مرةً واحدةً فقط، كانت الأرجنتين 1986، وحينها ودعوا من الدور الأول بعد الخسارة من بلجيكا والمكسيك وباراغواي.

*كأس العالم 2026
وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد قرر أن عدد المقاعد المخصصة للاتحادات القارية الستة هو كالتالي:

*الاتحاد الأوروبي: 16 مقعدا
*الاتحاد الأفريقي: 9.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)
*الاتحاد الآسيوي: 8.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)
اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (كونكاكاف): 6.5 مقاعد (مع تأهل *منتخبين اثنين للملحق القاري)
*اتحاد أميركا الجنوبية: 6.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القار. 
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