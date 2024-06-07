تشيلسي يعلن عن أولى صفقاته للموسم الجديد

ونشر موقع تشيلسي الرسمي بيانا قال فيه: "يسر تشيلسي أن يعلن أن قلب الدفاع توسين أدارابيويو سينضم إلى النادي قبل موسم 2024-25".وأضاف: "وقع اللاعب البالغ 26 عاما عقدا مدته أربع سنوات – يبدأ في الأول من تموز قادما من فولهام".بعد التوقيع مع البلوز، قال توسين: "تشيلسي ناد كبير وهذه لحظة رائعة بالنسبة لي، لقد ولدت على بعد ثلاثة أميال من ستامفورد بريدج، وبدأت مسيرتي الاحترافية هناك".وأكمل: "أنا متحمس للغاية وأتطلع إلى المساعدة في دفع النادي في الاتجاه الذي نريد أن نسير فيه".شارك توسين في 45 مباراة في الدوري الممتاز منذ عودة فولهام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وساعدهم على احتلال المركزين العاشر والثالث عشر على التوالي في الموسمين الماضيين.