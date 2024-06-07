هل سيصطدم قطاري مبابي ودياز بسكة مدريد المشتركة.. ما حقيقة رحيل الأخير

وكانت أطراف عدة رجحت مغادرة دياز لصفوف "الميرينغي" خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد تعاقد الفريق مع النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.ويرتبط النجم المغربي بعقد مع عملاق كرة القدم الإسبانية حتى عام 2027، كما تبلغ قيمته السوقية مبلغ 35 مليون يورو في بورصة موقع "ترانسفير ماركت".ذكرت منصة "ريليفو" الإسبانية أن إبراهيم دياز لا يخطط لمغادرة ريال مدريد في الصيف، وذلك رغم المنافسة التي يجدها من قبل عدة نجوم آخرهم الوافد الجديد كيليان مبابي.ويفضل اللاعب صاحب الـ24 عاما التمسك بأمل فرض نفسه مع الفريق المدريدي على التعاقد مع فريق جديد في ميركاتو الصيف.ويسعى اللاعب المغربي لإقناع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمنحه وقت لعب أكثر خلال الموسم المقبل، خاصة وأن الفريق سيخوض عدة مسابقات محلية وقارية وحتى دولية.ويمتاز إبراهيم دياز بقدرته على اللعب في عدة مراكز وهي المهاجم الثاني وصانع الألعاب وأيضا الجناحين الأيمن والأيسر.انضم نجم "أسود الأطلس" لريال مدريد في عام 2019 قادما من مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون يورو.وخاض دياز مغامرة على سبيل الإعارة مع نادي ميلان خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2023، قبل أن يجدد العهد مع "الميرينغي" في بداية الموسم الأخير.وشارك اللاعب المغربي في 65 مباراة مع فريق العاصمة الإسبانية ضمن مختلف المسابقات أسهم خلالها في 26 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.وعلى صعيد الألقاب، توج دياز مع ريال مدريد ببطولات الدوري الإسباني، كأس السوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا.