الكهرباء يصعق اربيل بثلاثية في "نجوم العراق"

وسجل محمود خليل للكهرباء في الدقيقة 7، ليضيف اموري فيصل الهدف الثاني في الدقيقة 19.وقبيل دقائق من نهاية المباراة، وتحديداً عند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع، سجل محمد قاسم هدف تقليص الفارق لأربيل، لكن ايفان خالد عاد في الدقيقة الـ99 لتسجيل الهدف الثالث لمصلحة البرتقالي.