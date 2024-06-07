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الكهرباء يصعق اربيل بثلاثية في "نجوم العراق"
Alsumaria Tv
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تمكن نادي الكهرباء، اليوم الجمعة، من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لنادي اربيل، ضمن منافسات دوري نجوم العراق.
وسجل محمود خليل للكهرباء في الدقيقة 7، ليضيف اموري فيصل الهدف الثاني في الدقيقة 19.
وقبيل دقائق من نهاية المباراة، وتحديداً عند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع، سجل محمد قاسم هدف تقليص الفارق لأربيل، لكن ايفان خالد عاد في الدقيقة الـ99 لتسجيل الهدف الثالث لمصلحة البرتقالي.
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