بطموح العلامة الكاملة.. أسود الرافدين يستعدون لمواجهة فيتنام بالتصفيات المزدوجة

وذكر بيان لاتحاد الكرة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "معاودةُ التدريبات، التي حضرها الثاني لرئيسِ الاتحاد يونس محمود ، جاءت بعد رحلةٍ جوية مباشرةٍ استغرقت أكثر من تسع ساعاتٍ قطعها منتخبنا الوطنيّ من العاصمةِ جاكارتا من مطار سوكارنو هاتا الدولي إلى البصرة، والتي انطلقت في ساعةٍ مبكرةٍ 01:00 من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جاكارتا بعد نهاية مواجهةِ إندونيسيا مساء يوم الخميس والتي انتهت عراقيةً بهدفين نظيفين".واشار البيان، إلى أن "تدريباتُ اليوم شارك فيها جميعُ اللاعبين الـ26 الذين ظهروا في جاهزيةٍ تامةٍ، وتم تقسيمُ جرعات التدريب التي جاءت استشفائيةً ما بين منخفضة الشدة و متوسطة وفقاً لقائمةِ اللاعبين في خوضهم دقائق اللعب في مواجهة إندونيسيا، وبإشرافٍ من قبل الجهازين البدني والطبي للمنتخب الوطنيّ، وتأهيل اللاعبين يتم بالشكلِ المثالي قبل الوصول إلى موعد مواجهةِ منتخب فيتنام في الحادي عشر من الشهر الحالي".وتسعى كتيبةُ خيسوس كاساس، وفق البيان، "لردِّ الجميل إلى الجماهير العراقيّة المؤازرة والمساندة لأسود الرافدين في مختلفِ الظروف من خلال مباراة فيتنام المقبلة، وترنو العيونُ للظفر بنقاط المباراة وتحقيق العلامة الكاملة (١٨) نقطةً من أصل ست مباريات، إضافةً إلى الارتقاءِ في مستوى التصنيف الدولي. كما أن لقاء اللاعبين بالجماهير العراقيّة سيكون حافزاً مهماً جداً للتحضير للمرحلةِ المُقبلة من التصفيات، حيث يعول أسودُ الرافدين على عاملي الأرض والجمهور بأن يلعبان دوراً كبيرا في تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم".