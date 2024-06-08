العراق على رأس 13 منتخبا ضمنوا التأهل للدور الحاسم من التصفيات المونديالية

ونجح المنتخب العراقي في تحقيق الفوز الخامس على التوالي في التصفيات، بتغلبه على إندونيسيا بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة، ليعزز مكانه في صدارة المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة.ويقضى نظام التصفيات، في هذه المرحلة، بتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات التسع إلى الدور الثالث، وكذلك حجز مقاعدهم في كأس آسيا.ولا تزال الفرصة قائمة في الجولة الأخيرة لخمسة منتخبات أخرى للانضمام إلى المرحلة الثالثة من التصفيات.ومن المقرر أن تجرى قرعة المرحلة الثالثة، يوم 27 يونيو الجاري، حيث سيتم توزيع المنتخبات الــ18 المتأهلة من الدور الثاني على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026، في حين يتأهل صاحبا المركز الثالث والرابع "6 منتخبات" في كل مجموعة إلى دور رابع إضافي للمنافسة على بطاقتين جديدتين "السابعة والثامنة" إلى كأس العالم ، حيث يتم توزيعهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يلتقي وصيفا المجموعتين، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.ويقع العراق في التصنيف الثالث حالياً في قرعة الدور النهائي الحاسم من تصفيات المونديال، المقرر لها يوم 27 من الشهر الجاري وهو ما سيصعب المهمة على اسود الرافدين، في التأهل الى كأس العالم 2026، حيث سيواجه فرق من التصنيف الأول والثاني وهي اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية وقطر (كل هذه المنتخبات تتقدم على العراق في التصنيف العالمي).وسيواجه العراق في قرعة الدور النهائي الحاسم بشكل مؤكد منتخب من التصنيف الأول (اليابان وإيران وكوريا الجنوبية) ومنتخب من التصنيف الثاني (استراليا وقطر والسعودية)، بالإضافة الى 3 منتخبات من التصنيف الرابع والخامس والسادس.وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد قرر أن عدد المقاعد المخصصة للاتحادات القارية الستة هو كالتالي:*الاتحاد الأوروبي: 16 مقعدا*الاتحاد الأفريقي: 9.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)*الاتحاد الآسيوي: 8.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (كونكاكاف): 6.5 مقاعد (مع تأهل *منتخبين اثنين للملحق القاري)*اتحاد أميركا الجنوبية: 6.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القار.