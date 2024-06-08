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لمواجهة "أسود الرافدين".. المنتخب الفيتنامي يحط رحاله في البصرة (صور)
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
وصل وفدُ المنتخب الفيتنامي، اليوم السبت، إلى مطارِ البصرة لخوضِ مباراته أمام المنتخب الوطنيّ العراقي يوم الثلاثاء المُقبل 11 حزيران 2024، في ملعبِ البصرة الدوليّ.
وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وفدُ المنتخب الفيتناميّ وصل اليوم السبت إلى مطارِ البصرة لخوضِ مباراته أمام منتخبنا الوطنيّ يوم الثلاثاء المُقبل 2024/6/11 في ملعبِ البصرة الدوليّ"، مشيرا الى انه "كان في استقبال الوفد عضو الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة أمجد محمد علي".
الصور ادناه:
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