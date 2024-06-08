السيتي يمهد لانتقال حارسه للدوري السعودي

واقترن اسم إيدرسون في الفترة الأخيرة بالرحيل عن بطل الدوري الإنجليزي والانضمام إلى أحد أندية دوري روشن، بناء على رغبة صندوق الاستثمار السعودي في شراء عقده.وبينما يرتبط الحارس البرازيلي بالرحيل، قام مانشستر سيتي قبل قليل بتجديد عقد حارسه الألماني ستيفان أورتيجا حتى صيف عام 2026.ويبدو أن تجديد عقد أورتيجا بمثابة خطوة استباقية للتخلص من إيدرسون، بحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو.وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "خطط حراس مرمى مانشستر سيتي تشمل تجديد عقد ستيفان أورتيجا، لأن مستقبل إيدرسون لا يزال مفتوحا".وأوضح: "تم الكشف قبل أسبوعين عن إمكانية خروج إيدرسون خلال صيف 2024، حال توافر عرض جيد".وشدد: "هناك اهتمام سعودي في الوقت الحالي والأمر متروك للاعب"، في إشارة لإمكانية رحيله لدوري روشن.ويرتبط الحارس البرازيلي صاحب ال30 عاما، بعقد يمتد حتى صيف 2026، وتبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو.