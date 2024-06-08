"نجوم العراق".. الطلبة يهزم نوروز بمباراة مؤجلة

تمكن فريق الطلبة، مساء السبت، من هزيمة نظيره نوروز بهدف نظيف في مباراة مؤجلة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وسجل الطلبة هدفه من خلال ضربة جزاء نفذها بنجاح كرار محمد في الدقيقة السادسة من الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب الشعب في بغداد.

وبهذا الفوز يرفع الطلبة رصيده الى 45 نقطة في المركز الثامن، بينما بقي نوروز في المركز السابع برصيد 48 نقطة.